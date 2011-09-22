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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:28 BJT

〔澳洲股市〕跌破4,000点心理关口,美联储警告打击投资者信心

路透悉尼9月22日电---澳洲股市指标股指跌破心理关口4,000点,为本月来第二次.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告称该国经济前景严峻,打击投资者信心.

澳洲S&P/ASX 200指数早盘下跌2%至3,989.4点,为8月9日以来最低位.该指数周三曾上扬0.8%.

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