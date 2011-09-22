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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日(I)

**上海证券报**

--中国商务部发布十二五(2011-2015年)商务发展指导意见(徵求意见稿),到2015年,国内规模以上企业应用电子商务比例达80%以上,预计未来五年电子商务交易额将保持年均20%以上的增速,2015年达到12万亿元人民币.

--农业部日前发布种植业十二五规划,未来五年,粮食播种面积稳定在16亿亩以上,粮食综合生产能力稳定在5.4亿吨以上.

**人民日报**

--总理温家宝主持召开国务院常务会议,对资源税暂行条例作出修改,在现有资源税从量定额计征基础上增加从价定率的计征办法,调整原油、天然气等品目资源税税率.会议决定对对外合作开采海洋石油资源条例和对外合作开采陆上石油资源条例作出相应修改.

--国务院调查组通报"7.23"动车追尾事故调查进展,调查报告形成仍需一段时间.

**第一财经日报**

--江西当地稀土管理部门一官员透露,江西省政府目前正在做规划,大规模整合省内的稀土产业,可能以赣州稀土矿业公司为首,整合中下游企业,形成一个大集团.这或许使五矿集团和中国铝业公司在江西分食稀土资源的计划落空.

--麦肯锡发布最新报告指出,未来20年,中国新增发电装机容量将占全球新增量的32%,其中核电净增长量占全球新增量的47%.

**21世纪经济报 道**

--据业内高层透露,近日银监会召集北京农商行,常熟农商行等六家农商行,就证监会起草的一份关于农商行上市文件征徇意见.根据该文件,拟上市农商行需满足总资产规模达到700亿元的要求.

--贵州省的遵义市商业银行,安顺市商业银行和六盘水市商业银行正重组为一家省级城商行,名字定为贵州银行.除了这三家城商行的资产外,贵州银行还将进行增资扩股,最终资本金将达60亿元规模.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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