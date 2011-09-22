美国与加拿大经济指标预测--9月22日-9月29日****

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透9月22日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月22日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 42 42.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.95
续请失业金人数(万人) 9月10日当周 372.5 372.6
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -0.3% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.1%
1400 美国领先指标 8月 +0.1% +0.5%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 7月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -4.3%
9月23日(五)
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月16日当周 -- 122.4
-----------------------------------9月26日当周-------------------------------
9月26日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.06
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 29.5 29.8
9月27日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月24日当周 -- -1.2%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 84.8
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月24日当周 -- +4.1%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.6% -4.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.1%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负10
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 46.0 44.5
-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 62
9月28日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月23日当周 -- 702.7
再融资指数 -- 3,813.2
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -0.5% +4.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.2% +0.8%
扣除国防的耐久财订单 -- +4.8%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -- -0.9%
9月29日(四)
1230 美国企业获利 第二季终值 -- +4.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 -- --
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.2% +1.0%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%
最终销售 +1.2% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.2% +3.2%
核心PCE物价指数 +2.2% +2.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -3.0% -1.3%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 -- 负2 (完)
--编译 许娜;审校 李爽
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。