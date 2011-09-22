〔中国贸易〕未来五年电子商务交易额年增速20%以上,2015年达12万亿元

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透上海9月22日电---上海证券报周四报导称,中国商务部预计,未来五年国内电子商务交易额将保持年均20%以上的增长速度,2015年将达到12万亿元人民币.
商务部周三发布"十二五"(2011-2015年)电子商务发展指导意见(徵求意见稿),公开徵求意见.根据徵求意见稿,到2015年,中国规模以上企业应用电子商务比率达80%以上;应用电子商务完成进出口贸易额占当年进出口贸易总额的10%以上;网络零售额相当于社会消费品零售总额的9%以上.
2010年,中国电子商务交易额达4.5万亿元.截止6月底,中国网民规模已达4.85亿,互联网普及率达36.2%;其中网络购物用户规模达1.73亿,占比达三分之一左右.
徵求意见稿明确,未来要完善电子商务政策支撑体系.支持各地结合本地区电子商务发展实际制定财政、税收政策,吸引电子商务企业聚集发展.
徵求意见稿还提到,要应用电子商务促进传统流通企业转型升级,鼓励国内大型商场、批发市场、连锁超市和专业市场建立电子商务平台,开展网上交易;引导支持网络零售平台向中小流通企业开放;鼓励电子商务平台开展城市旧货交易,向城市社区提供家政与日用消费品服务.
中国电子商务领域已涌现出一批相当活跃的交易平台,例如淘宝网,当当网DANG.N,京东商城等.电子商务已成为私募股权基金业近阶段投资的一大热点,而且不少电子商务公司已在海内外上市.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。