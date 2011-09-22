〔中国贸易〕未来五年电子商务交易额年增速20%以上,2015年达12万亿元

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日

特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。