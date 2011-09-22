〔中国政策〕资源税暂行条例修改,从量定额计征基础上增加从价定率计征

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透北京9月22日电---中国修改中华人民共和国资源税暂行条例,在现有资源税从量定额计征基础上增加从价定率的计征办法,调整原油、天然气等品目资源税税率.
新华社周三晚间报导称,会议在总结原油、天然气资源税改革试点经验的基础上,决定对《中华人民共和国资源税暂行条例》作出修改.
一位不具名的财税部门官员就预计,相关的细节应该会很快出台,至于是否意味着资源税的改革将在全国推广,须根据条例公布的内容来判断.但资源税的增加是肯定的.
中国已自去年6月1日起率先在新疆实行资源税改革,对原油、天然气资源税实行从价计征,税率为5%.去年底,资源税改革又扩大至西部12个省区市实施.
上证报5月初报导称,未来油气资源税改革力度将加大,税率最高可为10%;但考虑到当前通胀压力较大、煤电油运持续紧张,资源税改革或暂缓向全国推广.[ID:nCN1786171](完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。