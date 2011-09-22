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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:47 BJT

〔日本公债〕10年券收益率跌至10个月低点,受美联储行动影响

路透东京9月22日电---日本10年期政府公债收益率(殖利率)周四跌至10个月低位,尾随美国公债收益率的跌势.此前美联储通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.[ID:nCN1980359]

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC低见0.965%,为去年11月以来最低.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

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美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

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