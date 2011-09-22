〔韩元汇率〕韩国企划财政部长官要求密切监视汇市波动--消息人士

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透首尔9月22日电---韩国一位高级政府消息人士对路透表示,企划财政部长官朴宰完与企划财政部次长申霁润在周四早上举行紧急通话,此前韩元/美元KWR=大跌至一年低点.
"他们要求密切监视汇市波动."这位了解政府外汇政策的消息人士称.他因为这一事项较为敏感而不愿具名.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。