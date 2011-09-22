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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 08:47 BJT

〔韩元汇率〕韩国企划财政部长官要求密切监视汇市波动--消息人士

路透首尔9月22日电---韩国一位高级政府消息人士对路透表示,企划财政部长官朴宰完与企划财政部次长申霁润在周四早上举行紧急通话,此前韩元/美元KWR=大跌至一年低点.

"他们要求密切监视汇市波动."这位了解政府外汇政策的消息人士称.他因为这一事项较为敏感而不愿具名.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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