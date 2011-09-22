中国官方媒体称美国将为对台军售付出代价

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月22日电---中国官方媒体--人民日报周四警告称，美国将为对台军售付出代价，并强烈表示中美关系很可能出现波折，但还不至于破裂。
奥巴马政府周三向美国国会宣布总额为53亿美元改装台湾F-16型战机的计划。中国外交部对此表示谴责，警告此举将损害中美军事、安全领域的交流合作。
人民日报也警示美国称，中美经贸关系对美方意义重大。
该报社评称：「美方每次出台大规模对台军售计划，也都不可避免地使中美关系经受折腾，两国合作受到影响。」
「我们从未指望在美国的国家议程中，信义会高于利益。但是，即便从国家利益角度看，坚持售台武器对美国也绝非明智之举。」
该报称，奥巴马政府的决定无疑将损害中美关系。
「如果有美国政客认为美可以一面要求中国作『负责任的大国』，在这样那样的问题上同美国合作，一面极不负责任地随意损害中方核心利益而无需付出代价，那就大错特错了。」
评论指出：「美国政客是否想过，对台军售和中美经贸合作孰轻孰重？」
美国官员称，升级後的台湾145架F-16型战机，作战能力几乎与F-16 C/D新型战机相同。台湾五年来一直希望升级F-16型战机，但迄今未能实现。
五角大楼称，台湾还希望美国为F-16型战机配套提供最新型有源电子扫描阵列 (AESA)雷达，以及先进的空对空导弹、激光和GPS导航炸弹等武器装备。对台军售总额或将达到58.5亿美元。(完)
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
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