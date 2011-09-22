中国官方媒体称美国将为对台军售付出代价

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月22日电---中国官方媒体--人民日报周四警告称，美国将为对台军售付出代价，并强烈表示中美关系很可能出现波折，但还不至于破裂。

奥巴马政府周三向美国国会宣布总额为53亿美元改装台湾F-16型战机的计划。中国外交部对此表示谴责，警告此举将损害中美军事、安全领域的交流合作。

人民日报也警示美国称，中美经贸关系对美方意义重大。

该报社评称：「美方每次出台大规模对台军售计划，也都不可避免地使中美关系经受折腾，两国合作受到影响。」

「我们从未指望在美国的国家议程中，信义会高于利益。但是，即便从国家利益角度看，坚持售台武器对美国也绝非明智之举。」

该报称，奥巴马政府的决定无疑将损害中美关系。

「如果有美国政客认为美可以一面要求中国作『负责任的大国』，在这样那样的问题上同美国合作，一面极不负责任地随意损害中方核心利益而无需付出代价，那就大错特错了。」

评论指出：「美国政客是否想过，对台军售和中美经贸合作孰轻孰重？」

美国官员称，升级後的台湾145架F-16型战机，作战能力几乎与F-16 C/D新型战机相同。台湾五年来一直希望升级F-16型战机，但迄今未能实现。

五角大楼称，台湾还希望美国为F-16型战机配套提供最新型有源电子扫描阵列 (AESA)雷达，以及先进的空对空导弹、激光和GPS导航炸弹等武器装备。对台军售总额或将达到58.5亿美元。(完)