〔中国行业〕畜牧业"十二五"规划出台,金融支持突破养殖企业瓶颈

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透上海9月22日电---中国农业部提出,到2015年畜禽规模养殖比重提高10-15个百分点,畜牧业产值占农林牧渔业总产值比重达36%.
农业部日前发布的畜牧业"十二五"(2011-2015年)规划还提到对畜牧业的金融支持,鼓励地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司,为养殖加工龙头企业融资提供服务.
中国证券报援引民族证券食品业分析师刘晓峰表示,"这对行业、相关上市公司都是利好,".
刘晓峰认为,从产业链上讲,养殖是上游生产相对投入大、风险高的一环,企业不愿意投入过多资金.如果有担保服务,企业能把资金作为担保贷款贷出更多资金.这对企业突破资金、规模瓶颈大有好处.
除了首次提出金融支持政策,财政补贴力度也将继续加大.规划提出,扩大生猪调出大县奖励资金规模和范围.刘晓峰指出,生猪生产大县的相关上市公司获得政府补贴的资金会进一步增加.
此外,规划把保障质量安全摆到突出位置.刘晓峰认为,政府增加安全监管经费、扩大监管范围,企业自身的监管成本就会下降.特别是对生鲜乳收购站实施100%标准化管理,伊利股份(600887.SS)等奶企将节省奶源管理成本.饲料、养殖企业同样有此利好.
"十二五"时期,中国每年农村人口城镇化数量约1,200万,随着居民收入水平的不断提高和城乡统筹发展等战略深入实施,畜产品消费需求仍将继续刚性增长.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
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