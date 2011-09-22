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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:51 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,美元走强和美联储决定抑制金价上升

路透新加坡9月22日电---现货金周四持稳,美元走强令其承压.上日金价跌逾1%,当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定大规模地卖短债买长债.

0023GMT时,现货金XAU=小跌0.1%至每盎司1,779.59美元,上日跌落1.3%.

美国期金GCcv1早盘一度最多下跌1.5%至1,781.3美元,追随现货金的跌势,最新报1,783.10美元,下跌1.4%.

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