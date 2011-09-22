〔中国金融〕农商行上市门槛或提高,大多数农商行不达标--报载

路透上海9月22日电---21世纪经济报 道周四报导引述一银行高层称,证监会近期已起草一份关于国内农商行上市的文件,正在业内徵求意见.根据该文件,拟上市农商行除了满足各项监管指标、风险管控等要求外,总资产规模需达到700亿元人民币,这等于将大多数农商行挡在资本市场门外.

报导指出,若按新规定,即使在此前已获得银监会批准上市的六家农商行中,亦有江阴、张家港、常熟和吴江四家农商行未能达标,仅有北京农商行和成都农商行达标.而此前证监会曾打算将农商行上市门槛设定为总资产500亿元,若按此门槛,仅有吴江农商行未达标,其馀五家均符合要求.

据银监会统计,去年底国内共有农商行85家,总资产规模达到2.767万亿元.若排除北京农商行和成都农商行,平均每家资产规模仅274亿元.

2010年底,北京农商行和成都农商行的总资产分别为3,313.97亿元和1,603亿元.

去年12月,重庆农商行(3618.HK)已率先在香港上市,而农商行A股上市却长期没有进展.报导指出,此次徵求意见完成後,证监会可能会出台农商行上市的相关实施细则.一家农商行高层预计,最快明年上半年该行可实现上市.(完)