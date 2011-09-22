〔EIA库存周报〕美国原油库存降幅为九个月最大,因进口减少且炼厂增产

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/16/11 较上周 较上年 09/16/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 346.7 2.6 -17.3 339.0 -7.3 -19.3

馏分油 157.2 0.1 -12.8 157.6 -0.9 -17.2

汽油 212.7 0.1 -15.0 214.1 3.3 -12.0

取暖油 42.1 -0.5 -8.2 41.6 -0.3 -9.6

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.4 0.3 0.0 -1.0

煤油型航空燃料 45.3 1.0 -2.0 45.1 1.2 -3.0

原油日加工量 14.3 0.1 -0.2 15.3 0.3 0.3

炼厂产能利用率(%)84.4 0.5 -1.0 88.3 1.3 0.5

油品供应

(四周移动平均) -----------------19.2 -0.1 -0.2

* 原油库存降至八个月低点

* 原油一周降幅为2010年以来最大

* 汽油库存升幅超过预期

* 美国原油进口降至4月以来最低水准

路透纽约9月21日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周美国原油库存创九个多月以来最大单周降幅,因进口减少,同时炼厂提高产能利用,汽油库存因此上升.

EIA公布,9月16日止当周美国原油库存减少734万桶,至3.3905亿桶,为1月以来最低,降幅亦为12月以来最大,因原油日进口量减少19.2万桶至832万桶,为4月以来最低.路透调查访问的分析师平均预期,原油库存减少70万桶.

此外,EIA还将库存大减归咎于热带风暴Lee的影响尚未消散,因其导致本月稍早原油生产设施大量关闭.

"热带风暴Lee导致生产大量关闭,可能还有许多滞後影响尚未反映到库存中来..."EIA分析师Jim Beck表示.他并补充说,美国政府从战略石油储备中释放出来的部分原油也没有进入商业库存,因为并非所有企业都有报告运输途中石油库存的习惯.

原油库存承压还因为炼厂产能利用率大幅提高1.3个百分点达到88.3%,分析师原预期会下降0.7个百分点.

炼厂提高生产兼之需求疲弱,令上周汽油库存增加330万桶,至2.1408亿桶.分析师预估为上升120万桶.EIA称,过去四周汽油平均需求较去年同期下降1.7%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存上周下降87.4万桶,至1.5761亿桶,分析师平均预估为增加100万桶.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货交割地库欣的原油库存减少23.1万桶,至3,200万桶,为11月初以来最低.

美国石油协会(API)周二发布报告显示,上周美国原油库存增加260万桶,而汽油库存增加6.2万桶,馏分油库存增加8.1万桶.(完)