缅甸称无足够经济实力发展核武器

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳9月21日电（记者 Fredrik Dahl）--- 缅甸驻国际原子能机构（IAEA）代表Tin Win周三称，缅甸没有“足够经济实力”发展核武器，否认西方国家对该国发展核武的揣测。
去年联合国一份报告称，朝鲜可能向缅甸、伊朗和叙利亚提供了违禁核技术。
美国国务卿希拉里2009年时也曾表示，担心朝鲜向缅甸输出核技术。
Tin Win在IAEA成员国年会上称，“我们要重申，缅甸无法考虑制造和使用核武器，也没有足够经济实力这麽做。”
他告诉与会代表，过去缅甸曾计划在俄罗斯帮助下进行核研究，但後来由于国际社会对此产生了误解，缅甸已停止该计划。
Tin Win称，缅甸当初计划进行核研究的目的，是为了“确保在该领域不落後于其他国家，并加强核技术在教育和健康领域的应用。”
他称，缅甸支持核不扩散原则，但也主张各国有和平利用原子能的合法权利。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
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