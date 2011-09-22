《中国股市盘前看点》--9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--法国/德国/欧元区9月制造业PMI.
--欧元区7月工业订单/9月消费者信心指数.
--美国一周初请失业金人数/8月领先指标.
--美国财政部部长盖特纳在华盛顿发表讲话.
**宏观经济及政策面**
--中国证券报报导,9月上半月四大国有商业银行存款较8月减少约4,200亿元人民币,存款缺口严重影响贷款,同期上述银行贷款增量仅870亿元左右.[nCN1980769]
--国务院常务会议对中国资源税暂行条例进行修改,增加从价定率计征办法,调整原油、天然气等品目资源税率.
**重点行业和公司**
--农业部畜牧业"十二五"(2011-2015年)规划提出,对畜牧业的金融支持,鼓励地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司,为养殖加工龙头企业融资提供服务.[nCN1980803]
--上海证券报报导称,商务部预计,未来五年国内电子商务交易额将保持年均20%以上的增长速度,2015年将达到12万亿元.[nCN1980735]
--北京银行(601169.SS)称,非公开发行A股股票申请已获证监会发行审核委员会审核通过.[nCN1980685]
--航天机电(600151.SS)与张掖市政府签署全面合作协议,在未来3-5年共同开发建设200MW太阳能光伏电站及年产100MW的光伏组件的配套生产能力.
**海外动向**
--美国股市周三大幅收跌逾2%,之前美联储称经济面临严重下行风险,并采取新一轮举措刺激成长.道琼工业指数重挫283.82点,或2.49%,报11,124.84.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下档支撑位在前期低点2,437点附近.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。