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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:25 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日倍增,中信证券继续交易活跃

路透北京9月22日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周三融资买入额为

155,171万元人民币,较上交易日大增97%.标的证券中信证券(600030.SS)融资买入额达

9,214万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,108,085 95,414 20,659

深圳证券交易所 1,312,763 59,757 16,717(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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