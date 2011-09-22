〔中国农业〕种植业十二五规划将种业列为重点,粮食自给率超95%--报载

路透上海9月22日电---上海证券报周四报导,中国种植业发展"十二五"(2011-2015年)规划明确从农药、农机、种业等着手推进种植业发展,其中加快构建现代种业体系列为重点;另外,当期要确保粮食基本自给率达到95%以上,其中水稻、小麦、玉米三大粮食作物自给率达到100%.

报导称,自年初国务院发布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》以来,对种子行业的扶持政策就受到关注.而此次种植业"十二五"规划明确要整合种业资源,种子企业兼并重组无疑将提速.分析人士指出,在此背景下,种子行业的兼并整合将有实质性进展并逐渐提速,行业内的大型龙头企业无疑是最大受益者.

目前主要的相关上市企业有丰乐种业(000713.SZ)、隆平高科(000998.SZ)等.

此前农业部出台的农作物种子生产经营许可办法,通过注册资本的限制提高了申请种业生产和经营许可证的门槛.该办法要求,在2012年4月将有第一批生产许可证到期,2012年9月将有第一批经营许可证到期.在2012-2015年间,企业生产和经营许可证将逐渐到期,行业内大部分企业将达不到管理办法所要求注册资本和固定资产的限制。

种植方面,未来五年粮食播种面积将稳定在16亿亩以上,粮食综合生产能力稳定在5.4亿吨以上.市场紧缺的粳稻面积达到1.5亿亩,总产量达到7,800万吨以上.

除了粮食作物,规划指出,棉油糖等农产品也要保证供给."十二五"期间,力争食用植物油自给率稳定在40%,其中油料播种面积稳定在2.1亿亩以上,产量达到3,500万吨;油菜面积稳定在1亿亩以上,花生面积达到7,000万亩,含油率提高1个百分点;棉花面积稳定在8,000万亩左右,总产量达到700万吨以上,基本满足国内消费用棉需求.

"十一五"(2006-2010年)期间,中央财政安排"三农"(农业,农村和农民)投入近3万亿元人民币,是"十五"时期的2.6倍,投入规模和年均增幅均创历史新高.2010年全国粮食总产量为54,641万吨,比上年增产2.9%,为连续第七年增产.而此前官方表示,今年中国粮食产量连续第八年增长亦在望.(完)