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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:17 BJT

〔金属期市〕LME三个月期铜跌逾3%,触及10个月低位8,050美元

路透上海9月22日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四跌逾3%至每吨8,050美元,为10个月来最低水准.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)一如预期推出了4,000亿美元购买美国长期公债的计划,并警告称经济面临"严重"危险.[ID:nCN1980359](完)

--编译 隋芬;审校 张涛

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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