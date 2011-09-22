〔中国能源〕火电排污新标准将形成2,600亿元环保治理市场--环保部

路透上海9月22日电---中国环保部和国家质检总局周三稍晚联合发布新版火电厂大气污染物排放标准,提高火电行业环保准入门槛,大幅削减污染物排放.环保部预计,到2015年,火电厂为适应新标准,在脱硝,脱硫及除尘等方面进行改造和新增设备需投入费用约2,600亿元人民币.

环保部网站刊登相关公告称,新标准将于明年1月起施行.根据测算,到2015年时,国内需要进行去除氮氧化物改造的现有机组和新增的机组容量约为8.17亿千瓦,估计需投资1,950亿元,年运行费用约612亿元;除尘和脱硫设施的改造和新建投资费用约需650亿元.

环保部称,实施新的排放标准,要求火电行业增加环保投入,与能够产生的减排和环境效益、企业的投资强度相比,总体上达标成本在合理水平.企业达标支出可以通过电价优惠政策予以一定的补偿.

与一直执行至今的2003年版本相比,新标准大幅收紧了氮氧化物、二氧化硫和烟尘的排放限值,针对重点地区还制定了更加严格的大气污染物特别排放限值,并增设了汞的排放限值,不过这与之前公布的徵求意见稿基本一致.

新标准还区分现有和新建火电建设项目,分别规定了对应的排放控制要求:对新建火电厂,规定了严格的污染物排放限值;对现有火电厂,设置了两年半的达标排放过渡期,给企业一定时间进行机组改造.

目前,A股市场上主营脱硫与除尘设备的上市公司有龙净环保(600388.SS)、菲达环保(600526.SS)、科林环保(002499.SZ)、盛运股份(300090.SZ)等,从事脱硫工程的上市公司有九龙电力(600292.SS)、凯迪电力(000939.SZ)等,从事脱硝设备及催化剂的上市公司有龙源技术(300105.SZ)、华光股份(600475.SS)等.

中国证券报同日报导引述业内人士分析称,更为严格的火电新标出台,将刺激脱硫与除尘设备制造和工程建设市场,但对于脱硝市场而言,在脱硝补贴电价政策仍未出台的情况下,标准的提高意味着火电厂上马火电脱硝装置将投入更多成本.

此前就有业内人士表示,针对火电脱硝的补贴电价政策今年或面临难产,主要原因是进一步增加的脱硝电价补贴,将给本已高企的物价带来上行压力.

报导称,业内普遍预计,火电厂脱硝补贴电价会定在每度1分-1.5分之间.而日前华能集团总工程师胡式海表示,截至2010年,华能集团旗下电厂脱硝装备率为18%,脱硝成本在1.2分-1.8分之间.(完)