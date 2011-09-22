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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:31 BJT

《外汇动态》据称日本散户投资者正买入澳元/日圆和欧元/日圆

0103GMT--一家日本经纪公司的一位交易商称,日本散户投资者似乎正在买入澳元兑日圆和欧元兑日圆.

这位交易商还补充道,非美元货币兑日圆的买盘似乎正在给予美元兑日圆支撑.

他还说,日本出口商在季末及日本上半财年结束前或许卖出美元,可能会限制美元兑日圆的上涨,但由于当局可能卖出日圆干预市场,美元兑日圆的下档也可能受限.

美元兑日圆JPY=上涨0.4%至76.73日圆.欧元兑日圆EURJPY=R小升0.3%至104.05日圆,脱离今早在电子交易平台(EBS)触及的10年低位103.67日圆.澳元兑日圆AUDJPY=R上扬0.2%至76.97日圆.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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