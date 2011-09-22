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中国市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:32 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘下跌,此前美联储警告美国经济面临严重风险

路透北京9月22日电---中国股市沪综指周四开盘下跌近0.9%,跟随欧美股市跌势,因此前美联储警告称美国经济面临严重风险,从而加剧了市场担忧.

沪综指.SSEC开盘报2,491.212点,下跌21.751点或0.87%.该股指昨日则收扬2.7%创近一个月最大单日涨幅,受权重股普涨带动.

美联储周三警告称,美国经济面临严重风险,将推出一项新的4,000亿美元计划.受此悲观展望影响,美国股市周三大幅收跌逾2%;欧洲股市亦收低.[.NCN][.EUCN](完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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