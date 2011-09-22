〔中国股市〕沪综指开盘下跌,此前美联储警告美国经济面临严重风险

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月22日电---中国股市沪综指周四开盘下跌近0.9%,跟随欧美股市跌势,因此前美联储警告称美国经济面临严重风险,从而加剧了市场担忧.
沪综指.SSEC开盘报2,491.212点,下跌21.751点或0.87%.该股指昨日则收扬2.7%创近一个月最大单日涨幅,受权重股普涨带动.
美联储周三警告称,美国经济面临严重风险,将推出一项新的4,000亿美元计划.受此悲观展望影响,美国股市周三大幅收跌逾2%;欧洲股市亦收低.[.NCN][.EUCN](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。