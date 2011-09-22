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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:19 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货跌逾1美元,因经济前景黯淡

* 美联储宣布的举措或不足以提振经济成长

* 原油和其他市场均下跌

* 美国原油库存创逾九个月来最大单周跌幅

路透新加坡9月22日电---布兰特原油期货下跌逾1美元,因市场担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布的举措可能不足以刺激经济成长.美联储称美国经济面临严重下行风险.

0024GMT,布兰特原油期货LCOc1跌1.81美元报每桶108.55美元,美国原油期货CLc1跌1.59美元报84.33美元.

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