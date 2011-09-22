《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日(II)

**证券时报**

--中国国务院国资委副主任黄淑和表示,中央企业要平衡好法律风险监控与商业利益之间的关系,对于风险巨大、难以防控的境外项目,即使有较好的商机和效益,也不要轻率进入.

**每日经济新闻**

--全国首个"限地价,竞房价"的地块--北京市门头沟永定镇居住用地以底价竞出,中铁房地产集团有限公司以22.23亿元人民币价格竞得.

**经济参考报**

--记者从多位权威人士处了解到,尽管经过长达半年的新建核电项目审批冰封期,新建核电项目审批短期内仍难以重启.业内人士称,由于核电项目建设周期较长,若项目审批不在近期解冻,中国2020年完成之前规划的装机容量目标几无可能.

--银河证券董事总经理左小蕾表示,当前欧元区采取的救助机制并不能解决希腊等国的债务问题,可行的办法是重组债务,徵收货币税,改革福利制度,出售国有资产,及邀请外国资本参与实体经济.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/边竞/尹嫄婷; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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