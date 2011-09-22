《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日(II)

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
**证券时报**
--中国国务院国资委副主任黄淑和表示,中央企业要平衡好法律风险监控与商业利益之间的关系,对于风险巨大、难以防控的境外项目,即使有较好的商机和效益,也不要轻率进入.
**每日经济新闻**
--全国首个"限地价,竞房价"的地块--北京市门头沟永定镇居住用地以底价竞出,中铁房地产集团有限公司以22.23亿元人民币价格竞得.
**经济参考报**
--记者从多位权威人士处了解到,尽管经过长达半年的新建核电项目审批冰封期,新建核电项目审批短期内仍难以重启.业内人士称,由于核电项目建设周期较长,若项目审批不在近期解冻,中国2020年完成之前规划的装机容量目标几无可能.
--银河证券董事总经理左小蕾表示,当前欧元区采取的救助机制并不能解决希腊等国的债务问题,可行的办法是重组债务,徵收货币税,改革福利制度,出售国有资产,及邀请外国资本参与实体经济.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/边竞/尹嫄婷; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。