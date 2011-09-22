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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:42 BJT

〔中国金属〕上海期交所螺纹钢期货跌至合约低位,因经济前景趋疲

路透马尼拉9月22日电---上海期交所螺纹钢期货合约周四最多下跌1.7%,主力1月螺纹钢期货合约跌至合约低位,这与全球经济前景恶化所导致的其他大宗商品价格的跌势一致.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三警告称本已疲弱的美国经济面临严重的风险,而且推行压低长期借款成本及支撑疲弱房市的新计划.

上海期交所主力1月螺纹钢期货合约SRBF2一度最低跌至每吨4,555元人民币.0122GMT时,该合约下跌1.1%至4,580元人民币.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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