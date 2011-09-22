港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透北京9月22日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
9月
9/27 规模以上工业企业利润 1-8月
10月
10/13 企业景气状况季度报告 9月
10/13 企业家信心指数季度报告 9月
10/13 进出口贸易数据 9月
10/14 工业生产者出厂价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
10/18 前三季度国民经济运行情况新闻发布会
其中:
国内生产总值(GDP) 1-9月
固定资产投资 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
10/18 统计局发布房地产价格统计信息 9月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
固定资产投资 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/18 统计局发布房地产价格统计信息 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/18 统计局发布房地产价格统计信息 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月
4日、14日、24日公布,法定节假日顺延.
3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及
商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.
4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由
原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全
国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)
--整理 苏丹
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。