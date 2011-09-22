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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 10:07 BJT

〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第五周持平于3.1618%--业内人士

路透上海9月22日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第五周持平于3.1618%.

业内人士稍早还透露,央行公开市场今日将不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净投放480亿元.

央行上周四招标发行的20亿元三个月期央票,中标收益率连续第四周持平于3.1618%;当日央行还进行了100亿元91天期正回购操作,中标利率持稳在3.16%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):

三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减

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周四 10亿元 99.22元 3.1618% 0 bp

上周四 20亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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