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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:43 BJT

〔中国能源〕下月起生产企业销售用于生产乙烯、芳烃的石脑油、燃料油恢复徵收消费税--财政部

路透北京9月22日电---中国财政部周四称,自2011年10月1日起,对生产石脑油、燃料油的企业(以下简称生产企业)对外销售的用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油，恢复徵收消费税.

同时,将对使用石脑油、燃料油生产乙烯、芳烃的企业(以下简称使用企业)购进并用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油，按实际耗用数量暂退还所含消费税.

财政部通知并称,自2011年10月1日起,生产企业自产石脑油、燃料油用于生产乙烯、芳烃类化工产品的,按实际耗用数量暂免征消费税.

中国自2009年起将石脑油和燃料油消费税单位税额分别提高到每升1.0元和0.8元.此後为促进烯烃类化工行业的发展,去年对生产乙烯、芳烃等化工产品原料的国产燃料油免征消费税,对同类进口燃料油返还消费税.(完)

欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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