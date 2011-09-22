〔中国能源〕下月起生产企业销售用于生产乙烯、芳烃的石脑油、燃料油恢复徵收消费税--财政部

路透北京9月22日电---中国财政部周四称,自2011年10月1日起,对生产石脑油、燃料油的企业(以下简称生产企业)对外销售的用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油，恢复徵收消费税.

中国自2009年起将石脑油和燃料油消费税单位税额分别提高到每升1.0元和0.8元.此後为促进烯烃类化工行业的发展,去年对生产乙烯、芳烃等化工产品原料的国产燃料油免征消费税,对同类进口燃料油返还消费税.(完)