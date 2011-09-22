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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 11:20 BJT

《中国公开市场正回购未到期一览表》--9月22日

累计未到期馀额:2,710亿元人民币

到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9/27 7 2.70 300

当月累计: 300

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10/4 28 2.80 490

10/6 91 3.08 600

10/11 28 2.80 300

10/13 91 3.08 500

当月累计: 1,890

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11/10 91 3.08 300

11/17 91 3.16 90

11/24 91 3.16 30

当月累计: 420

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12/15 91 3.16 100

当月累计: 100 (完)

--整理 曾菱; 审校 冉莹

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