〔路透专访〕英国财政部首席秘书称,政府并未讨论财政刺激举措

路透伯明翰9月21日电---英国财政部首席秘书亚历山大(Danny Alexander)周三表示,联合政府未讨论放松大规模预算撙节计划,驳斥了有关一些内阁阁员推动财政刺激措施的报导.

英国媒体周二报导,一些内阁阁员提出可能在基建领域再投资50亿英镑以支撑经济成长.

"目前没有商谈这一问题.讨论的是如何充分利用好我们拨备的资金,"他在自民党会议间隙时对路透表示.

亚历山大称,注意力都在利好企业的举措上以帮助民间部门,同时关注按时完成基础设施建设项目,这将帮助英国走出坎坷不平的复苏之路.他说,政府"不遗馀力地"考量更多可以帮助企业的举措.

"最终经济复苏将由民间部门引领,这是可以使经济如愿成长的唯一途径,"亚历山大说.

英国预算责任办公室(OBR)在11月末公布其最新预估时,政府料宣布新的成长计划.OBR数据或将显示前景恶化,之前国际货币基金组织(IMF)在周二已调降对英国的预估,称若增长趋弱,联合政府削减支出的步伐应放缓.

亚历山大称,IMF的数据反映了他的观点,认为英国要经历很长一段时间的缓慢复苏,并称政府的政策依然正确.

他还拒绝了反对党工党要求放松减支政策以提振经济的呼声.他说:"我们正在从数十年来最严重的经济衰退以及金融危机中复苏,且英国拥有大量债务,在这样的背景下,这些问题不会轻松得以解决."(完)