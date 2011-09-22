〔路透专访〕英国财政部首席秘书称,政府并未讨论财政刺激举措

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透伯明翰9月21日电---英国财政部首席秘书亚历山大(Danny Alexander)周三表示,联合政府未讨论放松大规模预算撙节计划,驳斥了有关一些内阁阁员推动财政刺激措施的报导.
英国媒体周二报导,一些内阁阁员提出可能在基建领域再投资50亿英镑以支撑经济成长.
"目前没有商谈这一问题.讨论的是如何充分利用好我们拨备的资金,"他在自民党会议间隙时对路透表示.
亚历山大称,注意力都在利好企业的举措上以帮助民间部门,同时关注按时完成基础设施建设项目,这将帮助英国走出坎坷不平的复苏之路.他说,政府"不遗馀力地"考量更多可以帮助企业的举措.
"最终经济复苏将由民间部门引领,这是可以使经济如愿成长的唯一途径,"亚历山大说.
英国预算责任办公室(OBR)在11月末公布其最新预估时,政府料宣布新的成长计划.OBR数据或将显示前景恶化,之前国际货币基金组织(IMF)在周二已调降对英国的预估,称若增长趋弱,联合政府削减支出的步伐应放缓.
亚历山大称,IMF的数据反映了他的观点,认为英国要经历很长一段时间的缓慢复苏,并称政府的政策依然正确.
他还拒绝了反对党工党要求放松减支政策以提振经济的呼声.他说:"我们正在从数十年来最严重的经济衰退以及金融危机中复苏,且英国拥有大量债务,在这样的背景下,这些问题不会轻松得以解决."(完)
--编译 李爽; 审校 蔡美珍
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。