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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:37 BJT

〔企业并购〕联合技术斥资164亿美元现金收购Goodrich--华尔街日报

路透纽约9月21日电---《华尔街日报》网站报导引述知情人士称,美国多元化生产商联合技术(United Technologies)(UTX.N)已达成以164亿美元现金收购飞机部件制造商Goodrich CorpGR.N的协议.

报导称,联合技术向Goodrich支付每股127.50美元,较上周四收盘价溢价47%.此前路透率先报导了两家公司在进行收购谈判.

若完成收购,这将成为联合技术10年来最大一宗收购交易.

本交易将增强联合技术在商用飞机业务方面的实力.Goodrich向欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)和美国波音公司(BA.N)供应多种零部件.(完)

--编译 艾茂林;审校 张涛

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