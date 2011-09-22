〔企业并购〕联合技术斥资164亿美元现金收购Goodrich--华尔街日报

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透纽约9月21日电---《华尔街日报》网站报导引述知情人士称,美国多元化生产商联合技术(United Technologies)(UTX.N)已达成以164亿美元现金收购飞机部件制造商Goodrich CorpGR.N的协议.
报导称,联合技术向Goodrich支付每股127.50美元,较上周四收盘价溢价47%.此前路透率先报导了两家公司在进行收购谈判.
若完成收购,这将成为联合技术10年来最大一宗收购交易.
本交易将增强联合技术在商用飞机业务方面的实力.Goodrich向欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)和美国波音公司(BA.N)供应多种零部件.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。