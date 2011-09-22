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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 10:43 BJT

〔中国金属〕基本金属需求增速比GDP增速高出10%--安泰科董事长

路透斯德哥尔摩9月21日电---中国有色金属技术经济研究院院长范顺科周三表示,中国基本金属需求增速比国内生产总值(GDP)增速高出10%,并且将保持增长.

"基本金属需求增速比GDP增长率高出约10%,"范顺科在斯德哥尔摩举办的中国金属论坛间隙对路透表示.他还是国家支持的研究机构安泰科的董事长.

范顺科称,中国今年GDP增速约为9%.

"未来五年,基本金属需求将继续增长,"他说.但他承认全球经济放缓或将对中国经济造成影响.

"但就基本金属需求而言,将不会受到影响,因为大部分基本金属在中国国内消耗,并不出口,"他补充说,"在中国工业化进程中,原材料的需求必不可少."

安泰科的高级分析师李宇圣表示,中国2006年至2010年铜材进口增长近50%,尽管期间爆发了金融危机.

他说,在十二五规划期间(2011-2015年),铜矿产能将继续扩大,但中国仍不得不进口以弥补供应缺口.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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