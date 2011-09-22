〔中国金属〕基本金属需求增速比GDP增速高出10%--安泰科董事长

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透斯德哥尔摩9月21日电---中国有色金属技术经济研究院院长范顺科周三表示,中国基本金属需求增速比国内生产总值(GDP)增速高出10%,并且将保持增长.
"基本金属需求增速比GDP增长率高出约10%,"范顺科在斯德哥尔摩举办的中国金属论坛间隙对路透表示.他还是国家支持的研究机构安泰科的董事长.
范顺科称,中国今年GDP增速约为9%.
"未来五年,基本金属需求将继续增长,"他说.但他承认全球经济放缓或将对中国经济造成影响.
"但就基本金属需求而言,将不会受到影响,因为大部分基本金属在中国国内消耗,并不出口,"他补充说,"在中国工业化进程中,原材料的需求必不可少."
安泰科的高级分析师李宇圣表示,中国2006年至2010年铜材进口增长近50%,尽管期间爆发了金融危机.
他说,在十二五规划期间(2011-2015年),铜矿产能将继续扩大,但中国仍不得不进口以弥补供应缺口.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
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