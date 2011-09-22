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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:39 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元跌至一年低点,韩国政府要求紧密监控汇市波动

路透首尔9月22日电---韩国韩元兑美元周四早盘下滑超过2%,该国高层政府官员举行紧急电话会议,要求紧密监控外汇市场波动.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC缩减部分最初的跌幅,此前交易商觉察当局在开盘後不久入市抛售美元,干预汇率.

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