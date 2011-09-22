〔新债招标〕中国国开行七年固息债利率4.74%,稍低于预期-业内人士

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透上海9月22日电---业内人士周四透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的七年期固息金融债,中标利率为4.74%,稍低于此前4.77%的预测均值,认购倍数约为1.68倍.
该期债为国开行今年第54期金融债.具体条款如下:
第54期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 10月11日
起息日 10月11日
分销期 9月23日-10月11日
上市日 10月17日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。