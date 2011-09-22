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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:49 BJT

《外汇动态》美元/日圆扩大涨幅,此前触发美元止损买单

0134GMT--交易商称,美元兑日圆扩大涨幅,此前触发了上日高位上方的美元止损买单.据传模型基金是该买单的幕後推手.

美元兑日圆稍早一度升至76.97日圆,略高于周三高位76.86日圆及一目均衡日线图在76.85-76.90日圆区域的阻力位.

随後美元兑日圆JPY=削减部分涨幅,最新报76.85日圆,上扬0.6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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