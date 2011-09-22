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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:51 BJT

〔标题新闻〕巴西政府因削减支出应对全球经济危机,将购买新战机的计划至少延後至2012年

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS1E78K27F]

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