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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:57 BJT

〔中国期市〕大连商品交易所调高多种期货合约交易保证金和涨跌幅限制

路透上海9月22日电---中国大连商品交易所周四宣布,将从国庆节前的9月30日起提高多种期货合约的交易保证金比例至10%,并且扩大这几种期货合约的涨跌幅限制至7%.

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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