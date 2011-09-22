版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:54 BJT

〔中国新债〕沈阳水务集团下周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月22日电---中国沈阳水务集团有限公司周四公告称,将于下周四(29日)在银行间债市簿记建档

发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=============================================================================================

沈阳水务集团 10 5 12 9/29簿记建档 兴业银行 AA- 10/10 10/11

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐