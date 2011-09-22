《全球主要央行动态》--9月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月15日-9月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED,美联储)采取行动,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.美联储表示,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.在政策声明中,美联储称在2012年6月底之前将买进4,000亿美元的6-30年期公债,同时卖出等额三年期以内的公债.

美联储还将到期抵押贷款支撑证券(MBS)和机构债回笼资金再投入抵押贷款市场.此举印证了美国房屋市场的疲弱程度.[ID:nCN1980359]

**欧元区**

欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫表示,欧洲经济以比原先预期还要慢的速度进行扩张,但正在复苏轨道上,而且物价稳定情况良好.[ID:nCT0400156]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称,未见欧洲有衰退风险[ID:nCN1977541].诺沃特尼还表示,欧洲央行购买债券的行为是暂时的.[ID:nCN1968527]

欧洲央行表示,已经修改相关规定,扩大了可以充当流动性操作担保品的资产范围,但该行同时也限制某些金融工具的使用,分析师多认为整体而言较以往宽松.央行限制银行发行的无担保债务工具的使用,指出,"唯有在这类资产占整体担保品价值不超过5%时,才能够使用此类资产."[ID:nCT0402560]

最新数据显示,欧洲央行上周买进政府公债金额较前周减少三分之一.欧洲央行数据显示,该行在9月8-14日间买进总值98亿欧元公债,低于前一周的140亿欧元,而这项实行一年又四个月的计画合计已买进1,525亿欧元公债.[ID:nCT0400954]

欧洲央行执委会成员斯麦吉对围绕欧洲央行购买债券的批评进行了反驳,称由过去引发的焦虑情绪在当下并不适用,从而回击德国提出的批评.斯麦吉称,他认为没有迹象表明欧洲央行购买公债等市场干预措施,已削弱了该行稳定物价的能力.德国央行总裁暨欧洲央行管委会成员魏德曼周二表示,欧洲央行已承担"大量风险",应得到释放,对债券购买计划提出委婉的批评.[ID:nCN1967617]

**英国**

英国经济前景急速恶化,促使英国央行释出讯号,准备进一步挹注货币,最快可能就在10月.英国央行9月会议记录显示,多数决策官员认为,过去一个月的种种压力,增强了"立即"重返量化宽松政策的理由.会中也讨论了调降已经处于极低水准的利率.会议中,温和派主角普森仍是唯一投票赞成资产购买计画扩大500亿英镑的委员.但会议记录显示,大多数委员认为,某一时机需要扩大量化宽松规模的可能性日益增大.[ID:nCT0402328]

英国央行的决策者们已经为出台更多量化宽松政策敞开大门,以支持该国步履蹒跚的经济;部分人士称其或将于10月或11月采取下一步行动.央行货币政策委员会(MPC)委员普森本周热切呼吁扩大资产购买规模并不令人意外,而两位持更大怀疑态度的同僚亦对经济作出悲观评估,这暗示可能不再需要太多坏消息就能推动央行采取行动.

央行外部委员威尔对路透称,英国经济二次衰退的风险比7月时高.另外,被认为是更偏向于中间派的央行副总裁宾恩在接受报纸采访时说,经济指标令人失望,前景更加疲弱.[ID:nCN1972709]

英国央行季度报告指出,英国央行第一轮资产购买明显提振经济,但未来任何量化宽松(QE)或无法带来同样的影响.英国央行在周一公布的报告称,其分析显示,在2009年3月和2010年1月间主要用于购买中长期公债的2,000亿英镑计画,对国内生产总值(GDP)的提振作用在1.5-2%.[ID:nCT0400040]

**澳洲**

澳洲央行9月政策会议记录显示,该央行本月稍早维持利率不变,是因需要更多时间来确定,全球经济前景黯淡是否将有助于遏制国内的通胀压力,这再次表明该央行可能会在未来数月中按兵不动.[ID:nCN1974877]

澳洲央行副总裁巴泰利诺表示,市场对利率下降的预期基于对经济的"悲观评估",他乐观的认为欧美经济的低迷不会影响到澳洲.其并称,目前形势类似于2003年,当时市场预测利率将下调,但事实并非如此,澳洲央行将对政策选项保持开放,直到全球经济形势明朗.

巴泰利诺称,中国经济的扩张一直是推动澳洲经济的重大积极因素;第二季澳洲家庭消费出人意料的强劲,受收入增长的支撑.[ID:nCN1979771]

**其它**

全球主要央行联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.全球主要央行将联合向商业银行提供三个月期美元贷款,以防货币市场在欧债危机中运转失灵.英国和瑞士央行表示,其将在10月12日、11月9日和12月7日与欧洲央行同步进行三个月美元借贷操作.已经进行三个月美元招标的日本央行,将于10月18日增加一次.美联储自己将不会在美国向银行提供三个月期贷款,但维持与欧洲央行及其他央行的美元互换额度,以确保相关央行在必要时获得额外美元供应.[ID:nCN1969399]

新西兰央行总裁博拉尔德称,有必要升息但需要时间.他并表示,新西兰元汇率被高估,欧债危机令人担忧.[ID:nCN1979787]

瑞士央行重申抑制瑞郎/欧元升值上限于1.20的决心,以降低经济衰退的风险,同时维持利率目标区间在0-0.25%不变."凭借这些措施,瑞士央行将对抗瑞士经济面临的严峻威胁,以及瑞郎被大幅高估造成的通缩风险,"瑞士央行称.[ID:nCN1967823]

挪威央行维持指标利率在2.25%不变,尽管近期挪威克朗走强.目前挪威国内通胀维持疲弱,同时人们越加担心国际经济前景.[ID:nCN1979623]

冰岛央行维持利率在4.5%不变,称为遏制通胀压力将来或需升息,8月通胀好于预期.[ID:nCN1979409]

加拿大央行总裁卡尼表示,加拿大经济今年将恢复增长,而且利用现有资源是"可以解决"欧洲债务危机的.他承诺,若有必要将采取行动来保护本国经济的复苏,但他并未暗示打算降息.[ID:nCN1978605]

瑞典央行会议记录显示,该央行上次会议维持利率不变时采取了观望态度,强调当前经济发展具有不确定性.本月初瑞典央行维持利率于2.0%不变,而此前为连续七次升息,该央行本月政策出现了急速转变,但称未来仍将升息,不过升息速度将放缓.[ID:nCN1976537]

印度央行升息,为18个月来第12次调高利率,央行并称,将坚持对抗通货膨胀政策立场,即使印度经济成长速度放缓.印度央行将政策放款利率,即回购利率,调升25个基点至8.25%,符合市场预期.[ID:nCN1970599] (完)