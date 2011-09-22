〔美国金融〕PIMCO旗下基金即将敲定首笔涉及银行的投资交易

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透纽约9月21日电---全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下一支规模23亿美元、主要瞄准经营状况不佳的美国银行业者的投资基金,正在争取监管当局批准其涉及一家北卡罗来纳州社区银行的交易,此为该基金进行的首宗大型交易之一.
PIMCO旗下已成立一年的Bravo Fund所设立公司拟收购ECB BancorpECBE.O约20%股权,美国里奇蒙联邦储备银行正在审查该交易的相关申请.ECB Bancorp是The East Carolina Bank的母公司.
PIMCO的这支基金向ECB Bancorp投资2,500万美元,是The East Carolina Bank规模7,970万美元重组步骤的一部分.PIMCO Bravo fund是该交易唯一的最大投资方,这家社区银行拥有25家分支机构,存款总额约为9.45亿美元.
虽然这笔交易金额较小,但却是PIMCO Bravo fund对银行的首笔投资.该基金成立一年多以来,一直在积极从散户投资者处募集资金.
这笔投资通过购买陷入困境、价值被低估、并努力摆脱金融危机影响的美国银行业者,可能给PIMCO带来巴菲特式的获利.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。