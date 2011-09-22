〔美国金融〕PIMCO旗下基金即将敲定首笔涉及银行的投资交易

路透纽约9月21日电---全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下一支规模23亿美元、主要瞄准经营状况不佳的美国银行业者的投资基金,正在争取监管当局批准其涉及一家北卡罗来纳州社区银行的交易,此为该基金进行的首宗大型交易之一.

PIMCO旗下已成立一年的Bravo Fund所设立公司拟收购ECB BancorpECBE.O约20%股权,美国里奇蒙联邦储备银行正在审查该交易的相关申请.ECB Bancorp是The East Carolina Bank的母公司.

PIMCO的这支基金向ECB Bancorp投资2,500万美元,是The East Carolina Bank规模7,970万美元重组步骤的一部分.PIMCO Bravo fund是该交易唯一的最大投资方,这家社区银行拥有25家分支机构,存款总额约为9.45亿美元.

虽然这笔交易金额较小,但却是PIMCO Bravo fund对银行的首笔投资.该基金成立一年多以来,一直在积极从散户投资者处募集资金.

这笔投资通过购买陷入困境、价值被低估、并努力摆脱金融危机影响的美国银行业者,可能给PIMCO带来巴菲特式的获利.(完)