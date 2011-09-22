版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 10:25 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚币上涨力道略减,因欧元和澳元兑美元走升

IFR悉尼9月22日电---欧元兑美元和澳元兑美元今早双双在低位水准获得主权国家买盘,二者目前均出现一定程度上的温和上涨.

这令美元兑日圆以外亚洲货币的涨势趋缓,或许会给亚洲央行(特别是韩国央行)在进行下一轮猛烈干预前一个稍稍放松的机会.

汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值定于0230GMT时公布,一旦该数据在50下方,就可能激起下一波美元买盘.

现在可能仅是下一场暴风雨来临前的平静期.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐