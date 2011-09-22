〔企业并购〕SABMiller对澳洲富仕达101亿美元的收购出价成功希望很大

路透墨尔本9月22日电---酿造业巨头SABMillerSAB.L对澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX101亿美元的收购出价,很有希望取得成功,因为後者几名重要股东纷纷表态支持该优化後的报价.

富仕达周三同意接受SABMiller提出的每股5.10澳元的报价,这比最初的价格提高了0.20澳元.

"这是个不错的结果."澳洲股票基金公司Perpetual的基金经理Matt Williams对路透表示.该公司持有富仕达约3%的股份.

"该报价让董事会有理由进行推荐.如果没有更高的出价出现,这一报价肯定将胜出."他说.

富仕达另一股东--ARGO投资公司的执行长Jason Beddow说,SABMiller"行事十分聪明",而且出现竞购者的可能性越来越小.

日本朝日啤酒(2502.T)稍早表示,没有买下富仕达任何业务的计划;而中国青岛啤酒(0168.HK)也称,没有参与出价.

有关Grupo Modelo SAB de CVGMODELOC.MX与Molson Coors Brewing(TAP.N)联手竞购的猜测也已降温,因为涉及事宜过于复杂.

富仕达股价周三收报4.89澳元.

"若(Grupo) Modelo或者其他竞购者没有出现,那麽(SABMiller的出价)就将最终胜出."Williams表示.(完)