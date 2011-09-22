〔企业并购〕SABMiller对澳洲富仕达101亿美元的收购出价成功希望很大

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透墨尔本9月22日电---酿造业巨头SABMillerSAB.L对澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX101亿美元的收购出价,很有希望取得成功,因为後者几名重要股东纷纷表态支持该优化後的报价.
富仕达周三同意接受SABMiller提出的每股5.10澳元的报价,这比最初的价格提高了0.20澳元.
"这是个不错的结果."澳洲股票基金公司Perpetual的基金经理Matt Williams对路透表示.该公司持有富仕达约3%的股份.
"该报价让董事会有理由进行推荐.如果没有更高的出价出现,这一报价肯定将胜出."他说.
富仕达另一股东--ARGO投资公司的执行长Jason Beddow说,SABMiller"行事十分聪明",而且出现竞购者的可能性越来越小.
日本朝日啤酒(2502.T)稍早表示,没有买下富仕达任何业务的计划;而中国青岛啤酒(0168.HK)也称,没有参与出价.
有关Grupo Modelo SAB de CVGMODELOC.MX与Molson Coors Brewing(TAP.N)联手竞购的猜测也已降温,因为涉及事宜过于复杂.
富仕达股价周三收报4.89澳元.
"若(Grupo) Modelo或者其他竞购者没有出现,那麽(SABMiller的出价)就将最终胜出."Williams表示.(完)
--编译 徐文焰;审校 王兴亚
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。