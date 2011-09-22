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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 10:24 BJT

〔全球金市〕美国期金和期银下挫,因美联储决定令人失望且美元走坚

路透新加坡9月22日电---美国期金主力合约GCcv1周四跌近2%至每盎司1,772.5美元,美国期银SIcv1下滑2.8%至每盎司39.32美元,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)卖短债买长债的决定令投资者感到失望,而且美元走强令金市承压.

0211GMT时,现货金XAU=小跌0.3%至1,775.44美元.现货银XAG=跌0.6%至39.37美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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