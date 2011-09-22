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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 10:17 BJT

〔中国新债〕科伦药业下周四将发行2亿元中期票据,期限五年

路透上海9月22日电---中国四川科伦药业股份有限公司(002422.SZ)周四公告称,将于下周四(29日)

在银行间债市簿记建档发行2亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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科伦药业 18 2 5 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8

(002422.SZ) 中信银行

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科伦药业同日还将发行3亿元短期融资券,期限一年.[ID:nCN1981143](完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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