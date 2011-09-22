《中国新债》交行拟发行260亿元次级债,期限可能为10年和15年期--消息

路透北京9月22日电---两位消息人士周四向路透表示,以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)拟发行260亿元人民币次级债,期限或包括10年和15年期.

"预计将于10月中旬发行",其中一位了解情况的消息人士称.

另一位消息人士表示,该期债券牵头主承销商为中金公司和建设银行(601939.SS)(0939.HK),中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)等将担任联席主承.

交通银行相关人士在接受路透查询时表示,"这是今年董事会已经批准的一个事",在被问及次级债是否将于10月发行时,他回答"有可能吧".

交行是以资产计中国第五大银行,该行今年上半年实现净利263.96亿元,同比增长三成.截至6月底,交行的资本充足率和核心资本充足率分别为12.2%和9.41%,高于监管要求.(完)