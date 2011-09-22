《中国新债》交行拟发行260亿元次级债,期限可能为10年和15年期--消息

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透北京9月22日电---两位消息人士周四向路透表示,以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)拟发行260亿元人民币次级债,期限或包括10年和15年期.
"预计将于10月中旬发行",其中一位了解情况的消息人士称.
另一位消息人士表示,该期债券牵头主承销商为中金公司和建设银行(601939.SS)(0939.HK),中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)等将担任联席主承.
交通银行相关人士在接受路透查询时表示,"这是今年董事会已经批准的一个事",在被问及次级债是否将于10月发行时,他回答"有可能吧".
交行是以资产计中国第五大银行,该行今年上半年实现净利263.96亿元,同比增长三成.截至6月底,交行的资本充足率和核心资本充足率分别为12.2%和9.41%,高于监管要求.(完)
--发稿 康熙泽/尹嫄婷; 审校 屈桂娟
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。