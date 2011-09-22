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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 10:44 BJT

〔中国债市〕近三年所发地方债利息所得,免征企业及个人所得税--财政部等

路透北京9月22日电---中国财政部和国家税务总局近日发出通知,对企业和个人取得的2009年至2011年发行的地方政府债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税.

截至8月末,中国财政部今年已经代理发行地方政府债券共计1,416亿元人民币.

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.

地方政府债券是指经国务院批准,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体的债券.(完)

--发稿 钟华; 审校 黄凯

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