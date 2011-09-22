〔中国债市〕近三年所发地方债利息所得,免征企业及个人所得税--财政部等

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透北京9月22日电---中国财政部和国家税务总局近日发出通知,对企业和个人取得的2009年至2011年发行的地方政府债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税.
截至8月末,中国财政部今年已经代理发行地方政府债券共计1,416亿元人民币.
中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.
地方政府债券是指经国务院批准,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体的债券.(完)
--发稿 钟华; 审校 黄凯
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。