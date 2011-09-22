〔路透调查〕英国央行可能在两个月内重启购买公债措施

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透伦敦9月21日电---周三一份路透调查显示,英国经济前景恶化将迫使英国央行开始向银行体系注入更多资金,最快可能在下个月进行这一动作.
路透进行这项调查前,英国决策者已在认真考虑本月采取该举措,调查显示,英国央行有四分之三的机率重启量化宽松(QE)政策,给予英国经济亟需的刺激.
英国央行货币政策委员会(MPC)9月会议记录显示,MPC委员中只有普森(Adam Posen)一人投票赞成扩大量化宽松措施,不过其它八名委员多认为,上个月经济形势紧张让央行更加有可能"很快"重启买进债券措施.
路透调查显示,英国央行在10月重启购买债券措施的可能性只有40%,47位受访者中多数认为MPC将在11月投票赞同采取更多经济刺激措施.
"我们一个月前预测英国央行将在2012年初再推出规模500亿英镑的量化宽松措施,而最新会议记录足以让我们将时程预期调整至11月,"摩根大通的分析师Malcolm Barr称.
他认为,如果这个月反映英国民间部门状况的服务业采购经理人指数(PMI)没有反弹,那他对重启量化宽松的时间预测将可能变为今年10月.
2009-2010年期间,英国央行已经购买了约2,000亿英镑(3,150亿美元)政府公债,以推低借款成本,并为英国企业注入活力.但没有达到预期效果.
英国央行可能在接下来几个月开始新的购买债券措施,最初规模可能是500亿英镑,最终总规模将可能高达3,000亿英镑.受访者对央行采取更多量化宽松措施可能性的预估区间介于15%至100%.(完)
--编译 白云;审校 张明钧
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
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