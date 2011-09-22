《人民币汇率分析》就业忧虑促使美参院酝酿推进人民币汇率议案立法

路透华盛顿9月21日电---旨在施压中国允许人民币升值的立法已升上美国参议院首要议程,因为担心制造业领域就业岗位减少,而且对即将表决的三项自由贸易协议存在相关疑虑.

有了共和党的支持,民主党掌控的参议院很快通过一项汇率议案的机率似乎很大.而就在不到一年前,参议院曾否决类似一项议案,当时众议院以348票赞成79票反对的结果通过该议案.

在美国国会大失民心的这个时候,参议院民主党领袖里德将对中国立场强硬摆上了工作日程,尽管这还不在总统奥巴马的日程之上.里德承诺将迅速投票以向中国施压,要求其允许人民币升值.

"我们将出台的首份重要就业议案将向中国传达一种讯息,即我们将对中国的外汇政策有所行动,而且将迅速行动.过去八年我们已因此损失280万个就业岗位,"里德周二表示.

两党议员已抱怨数年,称中国人民币兑美元汇率被严重低估,令许多美国企业难以与中国的廉价产品竞争.

此立法议案的铁杆支持者对此持谨慎乐观态度,认为这次两院将会投票通过.该议案将允许美国商务部对从"币值低估"国家进口的商品徵收关税.

这将迫使奥巴马做出决定:是否要签署该案.奥巴马尚未对此表明立场.但已经有至少一位共和党提名总统候选人--罗姆尼(Mitt Romney)指责奥巴马,称其未能采取有力举措,使中美两国在公平的条件下展开贸易竞争.

即使众议院的掌控权由民主党落到共和党手中,而且共和党领袖与反对该案的企业团体走得更近,但该议案的支持者仍充满希望.

"我认为,国会通过这项议案的可能性很大,"公平汇率联盟(Fair Currency Coalition)发言人Lloyd Wood称.该联盟由就业、纺织和钢铁行业组织组成.

"最後,绝大多数众议院共和党议员都将愿意通过这项议案.如果获得了多数人的支持,最终就会如愿以偿,"他说.

但一位处于核心地位的众议院共和党议员却不怎麽热衷于跳上参议院这班快车.

"他们想怎麽做就怎麽做吧.我计划今年秋季就包括中国在内的诸多问题举行一次听证会.我认为这是我们要前进的方向,"美国众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)上周对记者表示.