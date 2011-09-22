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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 10:59 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元在逊于预期的中国PMI数据公布後跌破平价水准

路透悉尼9月22日电---澳元/美元AUD=D4在中国PMI数据公布後一度跌至0.9995美元,因汇丰中国PMI数据不及市场预期.

澳元自8月9日以来一直持于平价上方,近期的一股全球避险风潮已经令其承压.澳元最新报1.0004美元.(完)

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