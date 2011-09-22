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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 10:48 BJT

〔亚洲股市〕MSCI除日本外亚太股指跌4%,至14个月低位

路透新加坡9月22日电---摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外的亚太股指.MIAPJ0000PUS周四下跌4.03%至2010年7月以来的最低位386.49.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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