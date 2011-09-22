《美国金融分析》美联储卖短债买长债之举,或打击公司退休基金

路透波士顿9月21日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)旨在压低债券收益率(殖利率)和刺激经济的"卖短债买长债"计划(Operation Twist),可能给该国最大的一些退休基金造成痛苦.近期股市下跌已经令其蒙受资金紧拙之苦.

咨询公司Milliman数据显示,由于股价和债券收益率下滑,截至8月末,美国上市公司的前100大退休基金资产规模只相当于负债的79%,低于2010年末的86%.

Milliman预测,若股市萎靡不振,债券收益率进一步下跌,则这些退休基金的资产负债比率或将在两年内降至60%以下.资产负债比已于2010年8月创下70.1%的历史低点.

公司退休基金在金融危机爆发前的2007年尚有充足资金,但即便股市之後收复了多数失地,债券收益率下跌仍令其难以恢复元气.

"债市这个因素几乎被遗忘了,"咨询公司Mercer首席分析师David Kelly说道,"对退休基金而言,利率风险已经变成至少堪比股票风险的一大风险因素."

美联储周三宣布,推出规模达4,000亿美元的卖短债买长债计划.[ID:nCN1980359]

这会压低AA评级公司债收益率,以及退休基金用以估算债务水平的相关指标利率.

当长期收益率下滑时,多数美国确定给付制(defined benefit plans)退休金计划都会受到打击,因其必须估算未来几十年退休金提取规模的现值.这些退休基金资产管理规模约为2万亿(兆)美元.

这还不包括受众更广的确定提拨制(defined

contribution plans)退休金计划,例如401(K)'s,这种退休金资产管理规模将近5万亿美元,雇员需对自身退休金账户的管理负责.这种退休金计划也会受到市场下跌的打击,但会计操作方面的挑战要小些.

收益率下滑,意味着未来所支付退休金的现值更高,从而扩大了确定给付制退休计划的债务规模.退休基金咨询公司估算,收益率每下滑1.0%,负债就增加10-15%.

管理良好的退休基金应能使资产的现值与负债相当.基本上,现值估算的是以当前利率筹措未来所有负债的总费用,并减去利息成本.

利率下降也使基金持有的债券升值,但多数退休基金的投资组合偏于持有股票,而不是固定收益资产.即使持有债券,他们通常持有较短期的券种,这类债券在利率下降时的升值幅度较小.

"不幸的是,大多数退休基金仍然大肆采用资产匹配不当的投资策略,"Milken研究院高级执行董事Bradley Belt表示.他曾任美国退休给付保证公司(U.S. Pension Benefit Guaranty Corp,PBGC)主席.

基金管理公司贝莱德(BLK.N)首席执行长Laurence Fink把退休基金困局和个人退休账户资金不足的局面,称为"可能是美国将要面临的最大危机."Fink于9月12日在纽约的一场会议上称,低利率在损害退休基金方面"影响巨大".

贝莱德建议它的企业退休基金客户将资产和负债匹配更加紧密,部分策略是把资金从股票转移至债券.贝莱德掌管的退休基金和其他投资者资产规模达3.7万亿美元.

贝莱德驻纽约的董事总经理Andy Hunt称,但由于基金提存比例和债券收益率如此之低,资产与负债匹配的调整可能需要数年时间.

"退休基金应从过去几年的教训中学习经验,为未来设定正确方向,"Hunt表示.

尽管美国10年期公债收益率等备受关注的利率已处于历史低位,利率降低仍可能进一步带来损害.

"利率仍可能进一步下降,"标准普尔驻纽约的企业评级主管Leonard Grimando警告称,他并指退休基金采用的指标,仍比现约为1.9%的10年期美国公债收益率高出许多.

标普追踪之企业采用的贴现率,2010年平均为5.34%,低于2009年的5.85%.(完)