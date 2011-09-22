〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,短期内人民币升值动能不足

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
* 人民币兑美元早盘下跌
* 隔夜美元走升,非美货币低位徘徊
* FED提出卖短债买长债政策,资金涌入美元
* 短期内人民币升值动能不足
路透上海9月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘即期汇价下跌.美联储提出卖短债买长债政策,短债高企利率吸引资金涌入美元,隔夜美元上涨,令非美货币低位盘整.继昨日大涨後,人民币中间价适度回调.
交易员表示,近期盘面以购汇为主,表明市场仍看好美元走势,外围市场的动荡继续制约着人民币上涨动能.
"隔夜美指还处于高位,欧洲那边也没有转好,(这些因素)近期都将抑制人民币升值."北京一银行交易员称.
东京汇市美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称将会将增加长天期公债在持仓中的比重,而资金受到美国短天期公债利率走高的吸引而涌入美元.[FRX/CN]
北京时间10:43,人民币兑美元即期报6.3842元,上日收报6.3823元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3808元,上日中间价为6.3772元.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3675/30,上日尾盘为6.3390元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4045/55元,上日尾盘报6.3810元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 曾祥进
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。