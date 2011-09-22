〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,短期内人民币升值动能不足

* 人民币兑美元早盘下跌

* 隔夜美元走升,非美货币低位徘徊

* FED提出卖短债买长债政策,资金涌入美元

* 短期内人民币升值动能不足

路透上海9月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四早盘即期汇价下跌.美联储提出卖短债买长债政策,短债高企利率吸引资金涌入美元,隔夜美元上涨,令非美货币低位盘整.继昨日大涨後,人民币中间价适度回调.

交易员表示,近期盘面以购汇为主,表明市场仍看好美元走势,外围市场的动荡继续制约着人民币上涨动能.

"隔夜美指还处于高位,欧洲那边也没有转好,(这些因素)近期都将抑制人民币升值."北京一银行交易员称.

东京汇市美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称将会将增加长天期公债在持仓中的比重,而资金受到美国短天期公债利率走高的吸引而涌入美元.[FRX/CN]

北京时间10:43,人民币兑美元即期报6.3842元,上日收报6.3823元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3808元,上日中间价为6.3772元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3675/30,上日尾盘为6.3390元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4045/55元,上日尾盘报6.3810元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)